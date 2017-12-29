На пожаре в Пионере погибли два человека

В СУ СКР по Кемеровской области рассказали о подробностях пожара в частном доме на улице 1-я Обская, произошедшем 28 декабря.

После тушения в доме были обнаружены тела 53-летнего мужчины и 45-летней женщины. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

Известно, что на момент пожара в доме находилось три человека – один из них успел выбежать на улицу в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной версии, трагедии предшествовало застолье.

Напомним, что предварительной причиной произошедшего назван умышленный поджог. Уже известно, что очаг возгорания находился в районе крыши здания. В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка.