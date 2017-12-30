В Кемерове жильцы почти семисот домов остались без света

Сегодня утром, в 11:15, в областной столице произошла коммунальная авария, в результате которой остались без электричества около ста многоквартирных домов и шестисот частных домов в Заводском и Центральном районах. Обрыв кабеля произошел на распределительном пункте РП-2.

Оперативные бригады начали устранять аварию. Часть домов получила электроэнергию через 35 минут. Однако еще часть домов оставалась без света 2,5 часа.

Сейчас авария полностью устранена.