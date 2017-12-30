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Кемеровчанин упал из квартиры на подземную парковку

30 декабря 2017 в 19:31

Сегодня утром в соцсети появилось видео инцидента в одной из новостроек Кемерова. Как рассказал автор ролика, мужчина был в квартире на первом этаже и упал на подземную парковку.

Мужчина упал с высоты больше 4 метров, однако на видео видно, как он пытается подняться.

В каком доме произошел инцидент, автор не сообщил. Почему обвалилось перекрытие, также не ясно.

Видео можно посмотреть по ссылке (осторожно, нецензурная лексика).

Скриншот : Вконтакте


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