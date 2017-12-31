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На трассе в Мариинском районе в ДТП погибла семейная пара и виновник ДТП

31 декабря 2017 в 13:06

Вчера днем на автодороге недалеко от деревни Суслово произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, автомобилист за рулем Toyota Corolla потерял управление машиной на скользкой дороге. В итоге иномарку вынесло на встречку, где ехал автомобиль «ВАЗ-2114».

В результате лобового столкновения скончались на месте три человека – водители автомобилей и пассажир отечественной легковушки. Кроме того, семилетний ребенок, ехавший в ВАЗе, был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сейчас проверяются все обстоятельства ДТП. 

Фото: Вконтакте


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