На трассе в Мариинском районе в ДТП погибла семейная пара и виновник ДТП

Вчера днем на автодороге недалеко от деревни Суслово произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, автомобилист за рулем Toyota Corolla потерял управление машиной на скользкой дороге. В итоге иномарку вынесло на встречку, где ехал автомобиль «ВАЗ-2114».

В результате лобового столкновения скончались на месте три человека – водители автомобилей и пассажир отечественной легковушки. Кроме того, семилетний ребенок, ехавший в ВАЗе, был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сейчас проверяются все обстоятельства ДТП.

Фото: Вконтакте