В новогодние каникулы ГИБДД Кузбасса проверит перевозки групп детей

Традиционно в новогодние праздники организовывается множество поездок детей на дальние расстояния. Сотрудники ГИБДД напоминают, что такие перевозки детей должны быть определенным образом организованы. Именно правильность их организации будут проверять.

О перевозках более восьми детей организаторы обязаны сообщать в автоинспекцию. А более трех автобусов с детьми должны сопровождаться патрульными автомобилями. Существуют и другие требования к организации перевозок. Кроме того инспекторы просят родителей сообщать о возможных нарушениях: отсутствии на автобусе знака «Дети», технических неисправностях автобуса.