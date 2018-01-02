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В новогодние каникулы ГИБДД Кузбасса проверит перевозки групп детей

02 января 2018 в 13:45

Традиционно в новогодние праздники организовывается множество поездок детей на дальние расстояния. Сотрудники ГИБДД напоминают, что такие перевозки детей должны быть определенным образом организованы. Именно правильность их организации будут проверять.

О перевозках более восьми детей организаторы обязаны сообщать в автоинспекцию. А более трех автобусов с детьми должны сопровождаться патрульными автомобилями. Существуют и другие требования к организации перевозок. Кроме того инспекторы просят родителей сообщать о возможных нарушениях: отсутствии на автобусе знака «Дети», технических неисправностях автобуса.


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