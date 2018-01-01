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Смертельная авария на кузбасской трассе: погиб ребёнок

01 января 2018 в 08:25

Ещё одна смертельная авария случилась 31 декабря. На этот раз в ДТП погиб 5-летний ребенок.

Трагедия произошла на 200 километре трассы Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк. По предварительной информации ГИБДД, виновником случившегося стал водитель Volkswagen Touareg. Он превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным Lada 217030.

В результате столкновения травмы получили водитель и один из пассажиров отечественного авто. Ребенок, ехавший в Lada, погиб.


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