Смертельная авария на кузбасской трассе: погиб ребёнок

Ещё одна смертельная авария случилась 31 декабря. На этот раз в ДТП погиб 5-летний ребенок.

Трагедия произошла на 200 километре трассы Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк. По предварительной информации ГИБДД, виновником случившегося стал водитель Volkswagen Touareg. Он превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным Lada 217030.

В результате столкновения травмы получили водитель и один из пассажиров отечественного авто. Ребенок, ехавший в Lada, погиб.