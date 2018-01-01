Мэр Кемерова поздравил горожан с Новым годом (видео)

Видеообращение появилось в социальных сетях 31 декабря. Илья Середюк поздравил кемеровчан с Новым годом и Рождеством.

Он отметил, что 2017 од был для столицы Кузбасса непростым, но продуктивным.

- Мы многое сделали для того, чтобы город стал более комфортным, интересным, современным, чистым и ухоженным. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал в этом участие, за созидательный труд.

Глава города пожелал кемеровчанам здоровья, личного счастья, благополучия, любви, удачи и свершения всех намеченных планов в 2018 году.

Видео: "ВКонтакте"