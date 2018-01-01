В новогоднюю ночь в центре Кемерова произошло ДТП: есть пострадавшие

В ночь с 31 декабря 2017-го на 1 января 2018 года на Кузнецком проспекте столкнулись две иномарки.

Как сообщили в областном ГИБДД, авария произошла в районе здания № 33В. По предварительным данным, водитель за рулём Chevrolet Klan Lacetti при повороте налево не убедился в безопасности манёвра и врезался в Hyundai Solaris.

В результате столкновения пострадали пассажирка Lacetti и водитель Hyundai. Женщину доставили в больницу, водитель второй легковушки от госпитализации отказался.

По данным ГИБДД, 31 декабря на дорогах Кемеровской области зарегистрировано семь ДТП, в результате которых погибли два человека, ещё семь получили травмы различной степени тяжести.