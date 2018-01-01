Обошлось без аварий: коммунальщики рассказали об обстановке в новогоднюю ночь

Несмотря на то, что в отдельных районах области столбик термометра опустился до -30 градусов, встреча 2018 года прошла без аварий на коммунальных сетях.

Напомним, что по распоряжению главы города и губернатора Амана Тулеева, в ночь с 31 декабря на 1 января аварийные службы города находились в состоянии повышенной готовности, объекты жизнеобеспечения Кузбасса отработали главную праздничную ночь года без сбоев, в стабильном режиме. За прошедшие сутки помощь бойцов аварийных бригад не потребовалась.

В департаменте отметили, что аварийные бригады продолжат дежурство на протяжении всех каникул. Также, в связи с погодными явлениями и похолоданием, особое внимание будет уделено дорогам области – их будут расчищать от снега и наледи с последующей противогололёдной обработкой.