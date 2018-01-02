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Ребёнок погиб в ДТП в первый день года

02 января 2018 в 10:02

Ещё четыре участника аварии, включая 4-летнюю девочку, травмированы.

Смертельная авария произошла в 17:25 1 января на трассе Р-255 в Юргинском районе.

По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля Renault Symbol нарушила правила обгона и столкнулась с обгоняемым автомобилем Skoda Rapid, после чего автомобиль Renault съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате аварии погибла 7-летняя пассажирка опрокинувшейся легковушки. Сама водитель и три её пассажира, включая 4-летнего ребенка, получили травмы различной степени тяжести.


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