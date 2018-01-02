В Киселёвске в окно залетела ракетница: пострадал ребёнок

В новогоднюю ночь в результате запуска пиротехники травмирована 2-летняя девочка.

Инцидент произошел около 00:35 на Красном Камне по улице Мира. По словам очевидцев, ракетница пробила окно квартиры на седьмом этаже. В это время хозяева квартиры стояли у окна и смотрели запуск фейерверков. Осколком разбитого стекла ранило 2-летнюю девочку. Прибывшие врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшей проникающее ранение правого глаза.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В настоящее время правоохранители устанавливают того, кто запустил парашютную ракету.