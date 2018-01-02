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45 малышей появились на свет в первый день года в Кузбассе

02 января 2018 в 15:58

1 января 2018 года в Кемеровской области родились 28 мальчиков и 17 девочек.

Как сообщили в областной администрации, больше всего детей родилось в Новокузнецке и Кемерове – по 10 малышей. Ещё четыре ребенка появились на свет в Прокопьевске, в Киселевске три новорожденных.

По распоряжению губернатора, семьи малышей получат материальную помощь в размере 10 000 рублей. Кроме того, 3 января замначальника департамента охраны здоровья населения Елена Зеленина им медальоны «Рождённому на Земле Кузнецкой». 


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