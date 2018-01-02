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В Кемерове на парковке у ТЦ «Радуга» горел автомобиль (видео)

02 января 2018 в 17:50

Видео с места происшествия поделились в соцсетях свидетели случившегося.

По словам очевидцев, пожар произошел около 13:00 во вторник, 2 января. На парковке торгово-развлекательного центра «Радуга» загорелся автомобиль Citroen. До приезда сотрудников МЧС очевидцы пытались своими силами потушить возгорание. Прибывшие сотрудники ведомства ликвидировали пожар.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания. Очевидцы предположили, что причиной возгорания могла послужить накидка-утеплитель на мотор.

 

Видео: «Регион-42 Кемерово» - «ВКонтакте»


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