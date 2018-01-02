В Кемерове на парковке у ТЦ «Радуга» горел автомобиль (видео)

Видео с места происшествия поделились в соцсетях свидетели случившегося.

По словам очевидцев, пожар произошел около 13:00 во вторник, 2 января. На парковке торгово-развлекательного центра «Радуга» загорелся автомобиль Citroen. До приезда сотрудников МЧС очевидцы пытались своими силами потушить возгорание. Прибывшие сотрудники ведомства ликвидировали пожар.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания. Очевидцы предположили, что причиной возгорания могла послужить накидка-утеплитель на мотор.

Видео: «Регион-42 Кемерово» - «ВКонтакте»