Сотрудница кузбасского хлебокомбината умерла после падения со стремянки

Инцидент произошел около 20:00 1 января на территории хлебокомбината, расположенного на проспекте Кузнецком в Кемерове. На рабочем месте умерла одна из сотрудниц предприятия.

По имеющейся информации, женщина поднялась на стремянку и упала с нее, ударившись головой об бетонный пол. Коллеги 60-летней пострадавшей сразу же вызвали скорую помощь, однако женщина не доехала до больницы и скончалась в машине медиков.

В настоящее время по факту гибели кемеровчанки следователи проводят проверку.