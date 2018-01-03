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Сотрудница кузбасского хлебокомбината умерла после падения со стремянки

03 января 2018 в 11:20

Инцидент произошел около 20:00 1 января на территории хлебокомбината, расположенного на проспекте Кузнецком в Кемерове. На рабочем месте умерла одна из сотрудниц  предприятия.

По имеющейся информации, женщина поднялась на стремянку и упала с нее, ударившись головой об бетонный пол. Коллеги 60-летней пострадавшей сразу же вызвали скорую помощь, однако женщина не доехала до больницы и скончалась в машине медиков.

В настоящее время по факту гибели кемеровчанки следователи проводят проверку.


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