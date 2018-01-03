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В Кузбассе сгорел дачный дом: есть погибший

03 января 2018 в 12:31

Пожар произошел утром 1 января в садовом обществе «Берёзка» в Беловском районе. В сгоревшем доме было обнаружено тело мужчины.

Сигнал о возгорании поступил на пульт  МЧС в 6:40. На место выезжали 9 человек и 2 единицы техники. Уже в 6:47 пожар был ликвидирован. После тушения в сгоревшем дачном доме спасатели обнаружили тело 43-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной дом мог загореться из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.


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