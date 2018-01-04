Обновлённый бульвар вошёл в число лучших общественных пространств страны

Реконструированный бульвар Строителей оказался в списке лучших общественных пространств, созданных в 2017 году, по версии телеграм-канала Strelka Magazine. Об этом сообщили в Департамент ЖКХ Кемеровской области.

Телеграм-канал Strelka Magazine подготовил обзор лучших общественных пространств прошедшего года. Напомним, что к реконструкции бульвара Строителей приступили весной 2017-го. Первый этап реконструкции был проведен по проекту КБ «Стрелка» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Уже в октябре состоялось открытие обновленного бульвара. На территории протяжённостью в один километр установили новую сцену и светодиодный экран, создали зоны для павильонов и фудкорта, заменили фонари и высадили 80 деревьев. Также здесь появились места для занятий спортом: площадка с тренажёрами, воркаут-зона, памп-трек и велодорожка. Зимой по ней проложили лыжню. Весной на бульваре Строителей оборудуют современный скейт-парк.

Стоит отметить, что кемеровский бульвар Строителей оказался в одном списке с московским парком «Зарядье».