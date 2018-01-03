В Таштаголе появилась скульптура по мотивам сказки Пушкина

На главной площади города установили новую скульптурную композицию, посвященную героям сказки Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».

Арт-объект установили рядом со зданием районной администрации. Главную площадь в Таштаголе украшают скульптурами не первый год. В 2015-м здесь установили памятник Александру Сергеевичу Пушкину, затем героев басни «Лиса и журавль», сказки Ершова «Конёк-горбунок». На этот раз это старик высотой 2,2 метра и Золотая рыбка, а также старуха высотой 1,7 метров с разбитым корытом. Две части композиции весят по 300 килограммов.

Как сообщили в администрации Кемеровской области, над персонажами знаменитой сказки работали четыре мастера. Автором скульптуры стал Сергей Дмитрюк.

Добавим, что в наступившем году здесь появится еще один арт-объект, уже по мотивам по мотивам сказки «Иван-царевич и Серый Волк».