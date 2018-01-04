Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кемерове семью госпитализировали с отравление...

В Кемерове семью госпитализировали с отравлением угарным газом

04 января 2018 в 13:32

Происшествие случилось вчера вечером в областной столице в одном из частных домов. В нем была растоплена печь, а через некоторое время все находившиеся в доме почувствовали себя плохо.

Приехавшие медики госпитализировали отравившихся угарным газом в больницу. Известно, что пострадали хозяйка дома, двое ее детей четырех и восьми лет, а также двое родственников.

Предварительно установлено, что печь в доме была неисправной, и угарный газ поступал в помещение. 


Читайте также

Content e0c62200 f0f8 11e7 955b ffaa44595d9e
В Таштаголе появилась скульптура по мотивам сказки Пушкина
Content
В Кемерове таксист сбил девушку на пешеходном переходе
Content kemerovo tseh po proizvodstvu falsifitsirovannoy alkogolnoy produktsii 2
В областной столице обнаружен цех с поддельным алкоголем на 15 млн рублей
Content 001
В новогодние праздники кемеровчанин скончался фитнес-центра

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?