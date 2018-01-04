В Кемерове семью госпитализировали с отравлением угарным газом

Происшествие случилось вчера вечером в областной столице в одном из частных домов. В нем была растоплена печь, а через некоторое время все находившиеся в доме почувствовали себя плохо.

Приехавшие медики госпитализировали отравившихся угарным газом в больницу. Известно, что пострадали хозяйка дома, двое ее детей четырех и восьми лет, а также двое родственников.

Предварительно установлено, что печь в доме была неисправной, и угарный газ поступал в помещение.