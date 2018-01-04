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В областной столице обнаружен цех с поддельным алкоголем на 15 млн рублей

04 января 2018 в 14:13

Кемеровские полицейские остановили грузовик для проверки документов. И хотя согласно документам в кузове должна была быть тушенка, полицейские обнаружили там 40 тысяч бутылок водки. Алкоголь был контрафактный.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, где он был произведен. В подпольном цехе на Кузнецком проспекте было найдено и изъято соответствующее оборудование, сырье, поддельные этикетки и акцизные марки (экспертиза подтвердила, что они не являются подлинными). В итоге было изъято более 30 тонн контрафактного алкоголя на сумму более 15 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: Правоохранительный портал Кузбасса


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