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Новокузнечанин поблагодарил стражей порядка за то, что задержали его

05 января 2018 в 11:02

В южной столице Кузбасса 32-летний местный житель поругался с супругой и ушел из дома. Находясь в нетрезвом состоянии, он заметил автомобиль «Шевроле Нива» и решил украсть ценные вещи, которые там находились. Мужчина разбил стекло и достал из машины вещи на сумму 5 тысяч рублей.

После этого злоумышленник напал на прохожую и, избив ее, присвоил сумку с деньгами, банковскими картами и документами.

Полицейские оперативно задержали грабителя. Тот, как ни странно, был благодарен стражам порядка. Он признался, что в состоянии опьянения мог совершить и другие преступления.

В отношении новокузнечанина возбуждено уголовное дело.


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