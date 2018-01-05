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В Кемерове задержаны пять цыганок-карманниц

05 января 2018 в 12:28

В областной столице полицейским поступило сообщение о том, что группа женщин, приехавших из Омска, помышляют кражами в городском транспорте. Позже полицейские взяли их с поличным, установив наблюдение.

Злоумышленницы проследили за 19-летней местной жительницей, зашли за ней в маршрутку, и пока остальные отвлекали внимание девушки, одна из цыганок украла из сумки потерпевшей кошелек. После этого карманницы сели в автомобиль и хотели скрыться. Однако правоохранители остановили машину. У одной из цыганок и был обнаружен украденный кошелек.

Возбуждено уголовное дело.


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