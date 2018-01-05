Кемеровчанка позавидовала подруге и украла у нее сапоги и украшения

В областной столице 38-летняя женщина обратилась к полицейским с заявлением о похищении у нее ценных вещей. Из дома кемеровчанки пропали новые сапоги, духи и украшения.

Выяснилось, что недавно женщина купила себе сапоги и позвала 34-летнюю соседку «обмыть» покупку. После того как та ушла, женщина обнаружила пропажу. Ущерб оценен в 130 тысяч рублей.

Соседка призналась, что украла вещи из зависти. Украшения и духи она оставила, а сапоги, которые оказались малы, выбросила в мусорку.

Украденное вернули хозяйке, а ее соседке теперь грозит до шести лет лишения свободы.