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Кемеровчанка позавидовала подруге и украла у нее сапоги и украшения

05 января 2018 в 16:56

В областной столице 38-летняя женщина обратилась к полицейским с заявлением о похищении у нее ценных вещей. Из дома кемеровчанки пропали новые сапоги, духи и украшения.

Выяснилось, что недавно женщина купила себе сапоги и позвала 34-летнюю соседку «обмыть» покупку. После того как та ушла, женщина обнаружила пропажу. Ущерб оценен в 130 тысяч рублей.

Соседка призналась, что украла вещи из зависти. Украшения и духи она оставила, а сапоги, которые оказались малы, выбросила в мусорку.

Украденное вернули хозяйке, а ее соседке теперь грозит до шести лет лишения свободы.


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