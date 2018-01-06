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В Кемерове и в Новокузнецке в ночь на Рождество будет работать общественный транспорт

06 января 2018 в 11:33

В двух крупных городах Кузбасса в рождественскую ночь горожане смогут добраться к месту богослужения и обратно на общественном транспорте. В Кемерове жители смогут уехать на трамваях №1 и №5, которые будут курсировать до ЗХВ, КЭМЗа и Южного.

Кроме трамваев будут ходить и автобусы, которые доставят пассажиров в Ленинский район и на ФПК.

В Новокузнецке автобусы будут ходить по трем маршрутам. Два автобуса отправятся от вокзала. На одном можно будет доехать до Михайло-Архангельской церкви и Спасо-Преображенского собора. На другом – до Собора Рождества Христова (через Новобайдаевский микрорайон). Третий автобус начнет движение от ул. Космонавтов до Ильинской церкви.

В Новокузнецке общественный транспорт будет ходить до 3:00, в Кемерове – до 3:30.


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