В Кемерове и в Новокузнецке в ночь на Рождество будет работать общественный транспорт

В двух крупных городах Кузбасса в рождественскую ночь горожане смогут добраться к месту богослужения и обратно на общественном транспорте. В Кемерове жители смогут уехать на трамваях №1 и №5, которые будут курсировать до ЗХВ, КЭМЗа и Южного.

Кроме трамваев будут ходить и автобусы, которые доставят пассажиров в Ленинский район и на ФПК.

В Новокузнецке автобусы будут ходить по трем маршрутам. Два автобуса отправятся от вокзала. На одном можно будет доехать до Михайло-Архангельской церкви и Спасо-Преображенского собора. На другом – до Собора Рождества Христова (через Новобайдаевский микрорайон). Третий автобус начнет движение от ул. Космонавтов до Ильинской церкви.

В Новокузнецке общественный транспорт будет ходить до 3:00, в Кемерове – до 3:30.