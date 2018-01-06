На трассе в регионе водителю заглохшей «Газели» помог экипаж ГИБДД

В морозный день автомобиль «Газель», ехавший по автодороге, сломался на 35-м км трассы «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк». Водитель пробовал починить неисправность, но в одиночку сделать это не смог.

Замерзшему автомобилисту оказали помощь сотрудники Госавтоинспекции. Мужчина ждал приезда эвакуатора в теплом салоне патрульного авто. Экипаж тем временем обеспечивал безопасность на дороге и следил, чтобы «Газель» не создавала помех движению.

Как отметили в ГИБДД, сотрудники в морозные дни особое внимание уделяют движению на трассах, т.к. из-за низких температур машины часто выходят из строя, а у водителей и пассажиров появляется риск получить обморожения и переохлаждение.

Фото: УГИБДД по Кемеровской области