В кемеровском клубе у посетительницы, праздновавшей день рождения, украли сумочку

В областной столице в одном из ночных клубов кемеровчанка, отмечавшая там день рождения, лишилась дамской сумочки, в которой находились наличные и косметика. Утром девушка обратилась в правоохранительные органы, заявив о краже.

Правоохранители оперативно разыскали подозреваемого. Им оказался местный житель 28 лет, ранее уже имевший судимость. Он также отдыхал в клубе и заметил, что девушка ушла танцевать, оставив сумочку без присмотра.

Кемеровчанин забрал чужую вещь, вышел из клуба, достал из сумочки наличные (около 1500 рублей), а саму краденую вещь оставил в тайнике. После того мужчина вернулся в заведение и продолжил отдыхать.

В отношении кемеровчанина возбуждено уголовное дело.