Серийных грабителей в южной столице Кузбасса выдала краденая куртка

В Новокузнецке 31-летний местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о грабеже. По словам мужчины, на него напали неизвестные в подземном переходе и заставили отдать верхнюю одежду и барсетку с банковскими картами и пригласительным билетом в развлекательное заведение.

Полицейские оперативно задержали подозреваемых. Один из них был в той самой куртке, которую они украли у потерпевшего. Выяснилось, что двое мужчин ранее уже были судимы за грабежи и незаконное хранение наркотических веществ. Украденные деньги они потратили, куртку оставили себе, а остальное выкинули.

Как выяснили сотрудники полиции, задержанные причастны еще как минимум к двум эпизодам ограблений. Теперь каждый из них может лишиться свободы сроком до семи лет.