В Кузбассе молодого мужчину из травматического пистолета ранили в глаз

Из-за тяжелого ушиба мозга парень впал в кому

Происшествие случилось в Полысаеве в четверг ночью. 23-летний местный житель раньше вернулся с работы и застал свою любимую с другим мужчиной. На почве ревности возник конфликт, в результате которого случилась массовая драка.

В ходе драки один из участников толпы (по слухам, друг любовника) совершил выстрел в глаз молодому человеку, от чего тот сразу потерял сознание.

Он был доставлен в больницу, а медики сообщили об этом в полицию. Правоохранители уже задержали 35-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.