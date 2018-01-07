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В Кузбассе молодого мужчину из травматического пистолета ранили в глаз

07 января 2018 в 19:02

Из-за тяжелого ушиба мозга парень впал в кому

Происшествие случилось в Полысаеве в четверг ночью. 23-летний местный житель раньше вернулся с работы и застал свою любимую с другим мужчиной. На почве ревности возник конфликт, в результате которого случилась массовая драка.

В ходе драки один из участников толпы (по слухам, друг любовника) совершил выстрел в глаз молодому человеку, от чего тот сразу потерял сознание.

Он был доставлен в больницу, а медики сообщили об этом в полицию. Правоохранители уже задержали 35-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.


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