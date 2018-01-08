В Анжеро-Судженске ищут 8-летнюю пропавшую девочку

В Анжеро-Судженске мама школьницы Кристины Герасимовой обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже. Вчера вечером, около 17:00, девочка отправилась на прогулку и так и не вернулась домой.

Правоохранители просят местных жителей помочь в поиске девочки. Она выглядит старше своих лет, была одета в розовую куртку, на голове – шапка фиолетового цвета, обувь – розовые сапожки с белым мехом.

Всех, кто видел школьницу или знает, где она может находиться, просят позвонить по телефону 8-(384-53)-6-54-00 или 02.