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Кемеровчане обсудили «обрушение», которое оказалось запланированным сносом здания

08 января 2018 в 16:43

Сегодня жители областной столицы поделились в соцсети фотографиями здания на Швейке. На снимках видно, что часть здания рухнула.

Пользователи бурно отреагировали на фотографии, вспомнив обрушение ТЦ на Кузнецком проспекте. Кто-то даже предположил, что на Швейке есть пострадавшие.

Однако осведомленные пользователи ответили, что никакого обрушения не было и что проводился запланированный снос аварийного здания. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС Кузбасса. 

Фото: Вконтакте


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