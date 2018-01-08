Кемеровчане обсудили «обрушение», которое оказалось запланированным сносом здания

Сегодня жители областной столицы поделились в соцсети фотографиями здания на Швейке. На снимках видно, что часть здания рухнула.

Пользователи бурно отреагировали на фотографии, вспомнив обрушение ТЦ на Кузнецком проспекте. Кто-то даже предположил, что на Швейке есть пострадавшие.

Однако осведомленные пользователи ответили, что никакого обрушения не было и что проводился запланированный снос аварийного здания. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС Кузбасса.

Фото: Вконтакте