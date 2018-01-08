Пропавшая в Анжеро-Судженске школьница нашлась

Как мы сообщали ранее, девочка пропала вчера вечером, не вернувшись домой с прогулки. Были организованы поисковые мероприятия. Девочка нашлась живой. Сейчас с ней работают инспекторы ПДН.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
Как мы сообщали ранее, девочка пропала вчера вечером, не вернувшись домой с прогулки. Были организованы поисковые мероприятия. Девочка нашлась живой. Сейчас с ней работают инспекторы ПДН.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы