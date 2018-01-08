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Пропавшая в Анжеро-Судженске школьница нашлась

08 января 2018 в 16:52

Как мы сообщали ранее, девочка пропала вчера вечером, не вернувшись домой с прогулки. Были организованы поисковые мероприятия. Девочка нашлась живой. Сейчас с ней работают инспекторы ПДН.

Все обстоятельства случившегося выясняются. 


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