Пропавшая в Анжеро-Судженске школьница нашлась

Как мы сообщали ранее, девочка пропала вчера вечером, не вернувшись домой с прогулки. Были организованы поисковые мероприятия. Девочка нашлась живой. Сейчас с ней работают инспекторы ПДН.

Все обстоятельства случившегося выясняются.