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Мужчина чуть не замёрз на кузбасской трассе

09 января 2018 в 09:37

Из-за поломки автомобиля житель Таштагольского района чуть не погиб от холода на трассе под Шерегешем.

Утром 8 января местный житель отправился на своем авто по делам, однако в какой-то момент машина заглохла и больше не завелась. Длительное время мужчина простоял на дороге с включенной аварийной сигнализацией в ожидании помощи. Ситуация осложнялась тем, что на улице был тридцатиградусный мороз.

К счастью, на помощь таштагольцу пришли проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД, Инспекторы отбуксировали автомобиль до ближайшей станции техобслуживания.


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