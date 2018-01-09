Мужчина чуть не замёрз на кузбасской трассе

Из-за поломки автомобиля житель Таштагольского района чуть не погиб от холода на трассе под Шерегешем.

Утром 8 января местный житель отправился на своем авто по делам, однако в какой-то момент машина заглохла и больше не завелась. Длительное время мужчина простоял на дороге с включенной аварийной сигнализацией в ожидании помощи. Ситуация осложнялась тем, что на улице был тридцатиградусный мороз.

К счастью, на помощь таштагольцу пришли проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД, Инспекторы отбуксировали автомобиль до ближайшей станции техобслуживания.