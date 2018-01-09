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Киселевчанин чуть не зарезал жену из-за недожаренных котлет

09 января 2018 в 10:15

В Кузбассе перед судом предстанет горожанин, который ударил ножом свою супругу за плохо приготовленный ужин.

Как рассказала потерпевшая, за столом муж стал высказывать ей претензии по поводу недожаренных котлет. В ответ женщина предложила привередливому супругу готовить еду самому. Разозлившись, мужчина ударил ее ножом в живот.

Медики диагностировали у 38-летней киселевчанки колото-резаную рану живота, её жизни ничего не угрожает. Муж потерпевшей задержан, за умышленное причинение легкого вреда здоровью ему грозит два года тюрьмы.


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