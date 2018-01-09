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В Рождество в Кузбассе родилось 74 малыша, в том числе двойня

09 января 2018 в 11:28

7 января в Кемеровской области на свет появилось 74 ребёнка — 40 девочек и 34 мальчика, в том числе девочки-двойняшки.

Как рассказали областной администрации, больше всего детей появилось на свет в Новокузнецке – 21. В Кемерове родилось 16 малышей, в Прокопьевске — 5, в Киселёвске и Анжеро-Судженске — по 3 ребёнка.

В рамках областной акции «Родился ребёнок», все женщины, ставшие мамами в Рождество получат материальную помощь в размере 10 000 рублей и медальоны «Рождённому на Земле Кузнецкой». 


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