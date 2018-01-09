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Пять человек погибли в результате ДТП в Гурьевском районе

09 января 2018 в 12:37

Смертельная авария произошла около 23:20 8 января на трассе Алтай — Кузбасс. В результате столкновения иномарки и грузовика погибли пять человек, включая ребёнка.

По предварительной информации ГУ МВД Кузбасса, водитель KIA cee’d уснул за рулём, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Volvo.

Для ликвидации последствий аварии на месте работали спасатели МЧС России и другие службы экстренного реагирования. Известно, что в результате аварии погиб сам водитель легкового автомобиля и четыре пассажира, в том числе 10-летний мальчик.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.


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