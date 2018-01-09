Переодетый в цыганку кузбассовец вновь попал в поле зрения полиции

В Белове задержан 26-летний парень, переодетый в цыганку Маргариту. Под видом женщины он втирался в доверие к потерпевшим и вымогал у жертв денежные средства и ценные вещи. Ранее молодой человек попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, на этот раз жертвой «Маргариты» стала местная жительница. Два месяца назад она познакомилась с цыганкой, которая предложила погадать и снять порчу, и стала впускать ее в свой дом. В качестве благодарности хозяйка помогала новой знакомой деньгами и предметами быта. В очередной раз Маргарита за свои услуги потребовала от хозяйки дома ноутбук. Получив отказ, цыганка начала угрожать потерпевшей, что если она не получит гаджет, то наведет смертельную порчу на её сына.

По совпадению, в этот момент мальчик начал кашлять, и испуганная женщина тут же отдала ноутбук. Сразу после этого она обратилась в полицию.

В настоящее время в отношении предприимчивого молодого человека заведено уголовное дело, до суда он будет находиться под стражей. Похищенное имущество возвращено потерпевшей.