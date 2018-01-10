Беловчанин выстрелил в своего начальника за непредоставленный отгул

Между мужчинами произошел конфликт и-за того, что потерпевший не разрешил 46-летнему работнику прогулять рабочий день. Обвиняемый решил разобраться с начальников «по-мужски».

Как рассказали в следственном комитете, в один из рабочих дней обвиняемый по телефону сообщил механику, что заболел и на работу не придёт, между ними возник конфликт. Через некоторое время он снова позвонил, однако разговора не получилось, тогда мужчина пообещал прийти к механику домой для серьёзного разговора.

Вечером беловчанин в компании двух приятелей подъехал к дому начальника. Между мужчинами завязалась драка, к которой присоединились и сопровождающие.

Хозяин взял в ограде дома штыковую лопату для обороны, а обвиняемый достал из багажника пистолет и выстрелил потерпевшему в живот. Раненный беловчанин потерял сознание, а подчинённый и его приятели ретировались с места преступления.

Придя в себя в больнице, потерпевший рассказал о случившемся, и подозреваемого задержали по горячим следам. Он пояснил, что пистолет взял с собой для самообороны. Свою вину он не признал, пояснив, что потерпевший первый взял лопату в руки. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.