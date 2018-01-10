Пенсионеры на иномарке попали в ДТП в Киселевске: есть погибший (видео)

Смертельная авария произошла 9 января в Киселевске близ железнодорожного переезда. Окло Шоссейной столкнулись Nissan Tiida и грузовик. Кадры с места аварии появились в соцсетях.

По предварительной информации ГИБДД, виновником аварии стал 71-летний водитель легковушки. Он нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части и выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Scania.

В результате столкновения погибла 67-летняя пассажирка легковой машины, водитель иномарки доставлен в больницу, ему назначено стационарное лечение.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Видео: "ВКонтакте"