Кузбассовец зарезал жену в новогодние каникулы

Убийство произошло в первые дни нового года в Мысках. Без матери остались два малолетних ребёнка.

Как рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области, преступление было совершено 5 января. На протяжении полугода пара не жила вместе, по словам знакомых, поводом для расставания стала ревность. В день убийства, бывший супруг узнал, что у его жены появился новый знакомый. Он приехал в дом к экс-супруге, отправил детей к родственникам, и, оставшись с супругой наедине, нанес ей удары ножом в жизненно важные органы. Сразу после этого он отправился писать явку с повинной.

Известно, что погибшей был 30 лет, у нее остались двое малолетних детей. В отношении отца детей заведено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство), обвиняемый взят под стражу.