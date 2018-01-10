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Школьница попала под поезд: девочка госпитализирована

10 января 2018 в 17:36

В минувшие выходные на станции 14-летняя школьница получила травмы после наезда поезда.

По информации транспортной полиции, пострадавшая шла по железнодорожному пути, слушала музыку в наушниках и не слышала звука приближающегося поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако состав не успел полностью остановиться. Девушку спасло то, что в последний момент она услышала визг тормозов и попыталась выйти из железнодорожной колеи.

В результате происшествия подросток получил незначительные повреждения головы. В настоящее время пострадавшая госпитализирована «Областной клинический центр охраны здоровья шахтёров» Ленинска-Кузнецкого.


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