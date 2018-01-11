В Анжеро-Судженске отчим спаивал 10-летнего пасынка

Молодой человек насильно заставил ребенка выпить 3 рюмки водки, причем все происходило на глазах у 35-летней матери мальчика.

Как рассказали в ГУ МВД, после того, как при осмотре несовершеннолетнего выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, школьник сам рассказал сотрудникам полиции о произошедшем. Выяснилось, что алкоголь он употреблял вместе с 20-летним отчимом и 35-летней матерью. Мальчик побоялся отказаться от застолья, так как взрослые могли его избить.

В настоящее время мать и ее сожитель привлечены к административной ответственности. Мальчик находится в социальном учреждении.