Кузбассовец признался, что истязал сына из-за отсутствия отцовских чувств

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в истязании собственного 11-летнего сына. Установлено, что он неоднократно причинял мальчику физические и психические страдания — бил его, совершал в отношении него насильственные и унижающие действия.

По информации следственного комитета, мужчина избивал ребёнка, заставлял сына в течение долгого времени до изнеможения выполнять спортивные упражнения. Однажды он рассёк мальчику веко глиняной статуэткой.

По заключению экспертов, мужчина осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, в период инкриминируемого ему деяния руководствовался привычными для него установками физической агрессии по отношению к мальчику.

Сам фигурант в ходе предварительного следствия пояснил, что воспитывает двух детей практически один, так как его жена болеет. Он признался, что любит только дочь, а к сыну испытывает совсем другие чувства. Обвиняемый признал вину и выразил надежду, что сын его когда-нибудь простит.