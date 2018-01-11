В Междуреченске в колодце найден труп неизвестного

Следователи устанавливают личность погибшего мужчины, который был найден в одном из колодцев на проспекте 50 лет Комсомола.

Как рассказал в эфире местного телеканала «Июнь» руководитель следственного отдела по Междуреченску Ринат Хайбуллин, труп неизвестного был найден 9 января в коллекторе во дворе по проспекту 50 лет Комсомола, 35А.

В настоящее время по факту обнаружения проводится доследственная проверка, следователи выясняют, как тело попало в коллектор. Уже известно, что в последний раз колодец осматривался 6 января, на тот момент никаких посторонних предметов в нем не было.