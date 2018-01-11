Кузбассовец украл на предприятии подшипники на сумму более миллиона рублей

В Новокузнецке предстал перед судом 38-летний местный житель. Мужчина похитил со склада местного предприятия запчасти на сумму 1,3 миллиона рублей.

В полицию обратился директор новокузнецкого предприятия, специализирующегося на продаже подшипников. Он рассказал, что ночью со склада было похищено более 70 подшипников разных производителей. В ходе розыска преступник был установлен и задержан. Выяснилось, что к преступлению причастен 38-летний местный житель, ранее судимый за убийство, кражу и разбой.

Как рассказали в ГУ МВД Кузбасса, фигурант заранее спланировал преступление. Замки на дверях склада он вскрыл при помощи газосварочного оборудования. Похищенные запчасти продал в Новосибирске.

Ближайшие 3,5 года кузбассовец проведёт в колонии строгого режима. Также ему предстоит возместить причиненный материальный ущерб.