Жительница Осинников призналась в любви собутыльнику и погибла от его руки

Кузбассовец до смерти избил 40-летнюю знакомую сразу после того, как она выразила ему симпатию.

По информации следственного комитете, во время распития алкоголя, погибшая призналась своему собутыльнику в любви, а затем стала высказывать ему претензии. Женщине не нравилось то, что время разговоров с начальницей ее возлюбленный проявляет нежности больше, чем это необходимо во время деловой беседы. Высказанное недовольство привело к ссоре, в ходе которой мужчина избил потерпевшую.

Женщину доставили в больницу, однако от полученный травм она скончалась, не приходя в сознание. В настоящее время виновный осуждён, ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.