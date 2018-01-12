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Новокузнечанин в приступ гнева изрубил топором соседскую иномарку

12 января 2018 в 09:48

Инцидент произошел 11 января около одного из многоквартирных домов по улице Авиаторов в южной столице Кузбасса.

В полицию обратился 29-летний местный житель. Мужчина рассказал, что поссорился с соседом, и тот в ходе конфликта нанёс топором несколько ударов по его Toyota Mark II. После злоумышленник скрылся.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний сосед потерпевшего. Задержанный признался, что собирался сам пойти в полицию. Для дальнейшего разбирательства новокузнечанин доставлен в полицию.


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