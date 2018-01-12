Невменяемый кузбассовец убил соседку и спрятал тело в подполье

Перед судом предстал 83-летний житель Промышленновского района. Пенсионер до смерти избил соседку металлической кочергой, а после прятал её тело у себя дома.

Трагедия случилась во время застолья. После совместного распития спиртных напитков 56-летняя женщина уже собиралась домой, однако запнулась о ножку стула и упала на пол. В этот момент её пожилой собутыльник вспомнил старые обиды и решил отомстить соседке. Он схватил металлическую кочергу и принялся избивать ей потерпевшую. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, он сбросил её тело в подполье и избавился от следов преступления.

Через некоторое время в поисках матери к пенсионеру пришел её сын. Он заметил обувь женщины, однако сам находился в состоянии алкогольного опьянения и не придал этому значения. Хозяину дома не составило труда убедить молодого человека, что его мать давно ушла из гостей. Когда на следующий день женщина не объявилась дома, сын жертвы вновь пришел к соседу уже в компании других родственников, однако мужчина не пустил их внутрь.

В содеянном пенсионер признался после их обращения в правоохранительные органы. Он дал признательные показания и сообщил, что погибшая постоянно выпивала за его счет, и на этот раз его терпение подошло к концу.

В ходе психолого-психиатрической экспертизы пожилой кузбассовец был признан невменяемым. Суд назначил ему меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре.