Ночью в Кемерове горел частный дом: погибла семейная пара

Пожар случился вечером 11 января на улице Гагарина. Около 21:19 здесь загорелся частный жилой дом на три квартиры.

На место выезжали 20 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. На момент прибытия первого подразделения пожарных из-под крыши дома шел дым. Спасатели вывели из огня пять человек, среди них трое детей.

Как сообщили в ГУ МЧС, в результате возгорания в одной квартире на кухне и в коридоре обгорели вещи, также от огня пострадали потолочные перекрытия.

Уже после тушения в обгоревшей квартире были найдены тела 47-летнего мужчины и его 45-летней жены. Скорее всего супруги погибли от отравления угарным газом.

В настоящее время, правоохранители выясняют причины ЧП, по предварительной версии пожар произошел из-за неосторожности при курении.