Кузбассовец не скинулся на выпивку и убил приятеля за упрёк

Мужчины были знакомы на протяжении трёх лет, конфликтов между не было, однако первая же ссора привела к трагедии.

Приятели 34 и 56 лет распивали вместе алкоголь. В какой-то момент старший мужчина упрекнул собутыльника в том, что все застолья проходят за его счёт. Оппонента возмутило замечание друга, он пришел в ярость и избил мужчину. В результате полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался.

Кузбассовец полностью признал вину. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.