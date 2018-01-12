Пенсионерка из Кузбасса расправилась с молодым сожителем

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней жительницы Куйбышевского района. Женщина обвиняется в убийстве своего 38-летнего сожителя.

По информации СУ СК РФ по Кемеровской области, во время совместного распития алкоголя обвиняемая нанесла сожителю несколько ударов ножом. Погибший пытался отбиться, однако безуспешно. Один из ударов пришелся в область сердца, мужчина скончался на месте.

- В ходе предварительного следствия обвиняемая попыталась убедить следователя, что защищалась от потерпевшего. Однако были добыты неопровержимые доказательства умышленных действий обвиняемой, а также экспертами-психиатрами исключена версия обвиняемой о действиях в состоянии аффекта, - сообщили в ведомстве.

В ближайшее время обвиняемая предстанет пред судом.