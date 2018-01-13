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В южной столице Кузбасса произошел пожар в парикмахерской

13 января 2018 в 17:09

Возгорание в одной из салонов красоты города на ул.Чекалина случилось сегодня ранним утром. Сигнал о происшествии поступил спасателям в 5:18.

На место пожара выехали 12 сотрудников МЧС с четырьмя единицами техники. В итоге пожар был ликвидирован в течение 10 минут. В помещении на пяти квадратных метрах выгорела мебель. Пострадавших в пожаре нет.

По предварительным данным, огонь возник из-за нарушений при использовании электрооборудования. 


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